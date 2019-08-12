В Татарстане спасатели вытащили из глубокого колодца гуся
В воскресенье, 11 августа, сотрудников Поисково-спасательной службы (ПСП) Альметьевска подняли по тревоге. Помощь специалистов потребовалась 72-летней жительнице поселка Нижняя Мактама. В ее домохозяйстве на улице Сайдашева есть глубокий колодец и в него провалился гусь. Птица самостоятельно выбраться не смогла - крылья подрезаны.
Фото: МЧС Татарстана
Спасатели дежурной смены, прибыв на место происшествия, сумели быстро спасти гуся. Они установили лестницу, и при помощи альпинистского снаряжения достали птицу из колодца и передали хозяйке.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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