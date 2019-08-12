В Татарстане спасатели вытащили из глубокого колодца гуся

СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-12T19:26:00+03:00

Самостоятельно выбраться птица оттуда не смогла, не помогла и ее хозяйка-пенсионерка [фото]

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В воскресенье, 11 августа, сотрудников Поисково-спасательной службы (ПСП) Альметьевска подняли по тревоге. Помощь специалистов потребовалась 72-летней жительнице поселка Нижняя Мактама. В ее домохозяйстве на улице Сайдашева есть глубокий колодец и в него провалился гусь. Птица самостоятельно выбраться не смогла - крылья подрезаны.

Фото: МЧС Татарстана

Спасатели дежурной смены, прибыв на место происшествия, сумели быстро спасти гуся. Они установили лестницу, и при помощи альпинистского снаряжения достали птицу из колодца и передали хозяйке.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU