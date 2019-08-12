В Татарстане приступили к реконструкции моста через реку Свияга за 5 миллиардов рублей
В Татарстане началась реконструкция моста через реку Свияга, построенного в 1996 году. Проект также включает в себя создание дополнительного мостового перехода на 757-м километре трассы М-7 «Волга».
Планируется расширить подходы к сооружениям до 4-х полос, с устройством разворотных петель и скотопрогона. Также будет установлено устройство 30 водопропускных труб.
Для удобства жителей возле поселков Исаково и Гаврилково построят автобусные остановки и надземные пешеходные переходы.
Общая стоимость работ составляет 5 миллиардов 23 миллиона рублей. В этом году запланированы работы лишь на 400 миллионов рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
ИСТОЧНИК KP.RU