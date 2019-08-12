В Марий Эл в ночь на 13 августа перекроют движение на трех трассах

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-12T18:29:58+03:00

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В Марий Эл в ночь на 13 августа планируется перекрытие нескольких участков автодорог. По предварительным данным, ограничение возникнет из-за передислокации мобильных ракетных установок

Так, с 22.00 до 00.00 часов будет закрыта автодорога «Йошкар-Ола – Зеленодольск» (Казанский тракт). В это же время проехать нельзя будет по автодороге «Вятка» (Кокшайский тракт). Также с 22.00 до 00.00 часов перекрыта будет объездная дорога Йошкар-Олы, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Марий Эл.

Сотрудники ГИБДД просят водителей планировать поездки заранее, учитывая данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU