В Казанском зоопарке «Река Замбези» рассчитываю получить 6 шимпанзе из Германии
Строящийся Казанский зоопарк «Река Замбези» в качестве независимого эксперта ЕАЗА посетил координатор программы по шимпанзе Том ди Джон.
Он, конечно, был впечатлен масштабом проведенных в столице Татарстана работ, но при осмотре вольера для шимпанзе оставил некоторые рекомендации по их улучшению.
По его заверениям, если они будут исполнены, то «Река Замбези» может рассчитывать на получение 6 шимпанзе из Немецкого зоопарка.
Директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов отметил, что внести необходимые изменения вполне возможно за 1,5 месяца, сообщает пресс-служба зооботсада.
Отметим, по последним данным, новый зоопарк «Река Замбези» должен открыться в конце августа 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU