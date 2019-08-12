В Казанском зоопарке «Река Замбези» рассчитываю получить 6 шимпанзе из Германии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-12T15:34:51+03:00

Вот только вольеры, построенные для них, придется доработать

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Строящийся Казанский зоопарк «Река Замбези» в качестве независимого эксперта ЕАЗА посетил координатор программы по шимпанзе Том ди Джон.

Он, конечно, был впечатлен масштабом проведенных в столице Татарстана работ, но при осмотре вольера для шимпанзе оставил некоторые рекомендации по их улучшению.

По его заверениям, если они будут исполнены, то «Река Замбези» может рассчитывать на получение 6 шимпанзе из Немецкого зоопарка.

Директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов отметил, что внести необходимые изменения вполне возможно за 1,5 месяца, сообщает пресс-служба зооботсада.

Отметим, по последним данным, новый зоопарк «Река Замбези» должен открыться в конце августа 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU