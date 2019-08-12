2019-08-12T19:00:04+03:00
Общество

Жители Советского района Казани теперь могут с помощью видеокамер отследить передвижения своих детей

Также благодаря проекту «Безопасный город» в столице Татарстана этой системой дооборудуют пять местных парков
Олег ЛУГОВОЙ
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Через личный кабинет жители района получают доступ к камерам, расположенным от них в радиусе 300 метров.Через личный кабинет жители района получают доступ к камерам, расположенным от них в радиусе 300 метров.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов, в Советском районе столицы Татарстана местные жители получили доступ к установленным на их домах видеокамерам. Теперь они, в частности, могут отследить путь своих детей от дома до школы и обратно.

Это стало возможно благодаря пилотному проекту на портале «Открытая Казань». Через личный кабинет жители района получают доступ к камерам, расположенным от них в радиусе 300 метров. Он, к слову, может быть и увеличен. Здесь ситуация зависит от обращений самих горожан.

Кроме того, по словам Рифата Ханнанова, в рамках проекта «Безопасный город» запланирована также установка новых камер видеонаблюдения в пяти казанских парках: «Озеро Комсомольское», «Эримтаж», на озере Лебяжье, «Дубрава» и имени Саид-Галиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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