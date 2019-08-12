В Набережных Челнах 9-летний мальчик на ходу выпрыгнул из маршрутки
Ребенка с различными травмами доставили в больницу
Ребенка увезли в больницу.
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В Набережных Челнах около дома №5 на улице Мусы Джалиля маршрутка «Газель» только начала останавливаться, чтобы высадить одних пассажиров и забрать других, как из нее на ходу выпрыгнул 9-летний мальчик.
В результате этого инцидента ребенок получил различные травмы и с места происшествия был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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