Более 45 тысяч жителей Татарстана приняли участие в праздновании Дня физкультурника-2019

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-12T15:54:39+03:00

Люди смогли принять участие в соревнованиях, спартакиадах и мастер-классах по различным видам спорта Фото: Евгения ГУСЕВА

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В субботу, 10 августа, во всех городах и районах Татарстана прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника-2019. В них приняли участие более 45 тысяч человек.

Жители республики смогли принять участие в соревнованиях, спартакиадах и мастер-классах по различным видам спорта, выполнении нормативов ГТО и «веселых стартах».

- В ряде районов также состоялось открытие новых универсальных спортивных площадок. Они введены в эксплуатацию в рамках Программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Татарстан, которая реализуется при поддержке президента республики Рустама Минниханова с 2013 года, - сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU