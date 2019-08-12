Более 45 тысяч жителей Татарстана приняли участие в праздновании Дня физкультурника-2019
В субботу, 10 августа, во всех городах и районах Татарстана прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника-2019. В них приняли участие более 45 тысяч человек.
Жители республики смогли принять участие в соревнованиях, спартакиадах и мастер-классах по различным видам спорта, выполнении нормативов ГТО и «веселых стартах».
- В ряде районов также состоялось открытие новых универсальных спортивных площадок. Они введены в эксплуатацию в рамках Программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Татарстан, которая реализуется при поддержке президента республики Рустама Минниханова с 2013 года, - сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU