Олег Данченко признан казанскими болельщиками лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин»
Футболист набрал 16% голосов
Следом за ним с одинаковым количеством голосов идут Видар Кьяртанссон и Филип Уремович.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Защитника «Рубина» Олега Данченко казанские болельщики признали лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин», прошедшем 10 августа.
Тогда в гостевом матче 5-го тура казанцы уступил краснодарской команде. На 17-й минуте гости ошиблись в обороне, вратарь Юрий Дюпин неудачно вынес мяч ногой, а Реми Кабелла отпасовал на Ивана Игнатьева, который и открыл счет, который так и сохранился - 1:0.
Олег Данченко набрал 16% голосов. Следом за ним с одинаковыми 15% идут нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Филип Уремович.
ИСТОЧНИК KP.RU
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