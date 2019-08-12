Олег Данченко признан казанскими болельщиками лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин»

СЕГОДНЯ 18:50 2019-08-12T18:50:04+03:00

Следом за ним с одинаковым количеством голосов идут Видар Кьяртанссон и Филип Уремович. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Защитника «Рубина» Олега Данченко казанские болельщики признали лучшим игроком в матче «Краснодар» - «Рубин», прошедшем 10 августа.

Тогда в гостевом матче 5-го тура казанцы уступил краснодарской команде. На 17-й минуте гости ошиблись в обороне, вратарь Юрий Дюпин неудачно вынес мяч ногой, а Реми Кабелла отпасовал на Ивана Игнатьева, который и открыл счет, который так и сохранился - 1:0.

Олег Данченко набрал 16% голосов. Следом за ним с одинаковыми 15% идут нападающий Видар Кьяртанссон и защитник Филип Уремович.

ИСТОЧНИК KP.RU