В Татарстане лишь 11,9% семей относятся к среднему классу
В Татарстане 11,9% семей относятся к среднему классу. По этому показателю республика расположилась на 38 строчке рейтинга регионов России. Соответствующее исследование на основе данных Росстата провело РИА «Рейтинг».
К среднему классу были отнесены те семьи, которые могут купить машину и квартиру в соответствии с количеством членов, а после у них должны остаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.
В общем же, в России количество таких семей составило 14,2%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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