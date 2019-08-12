В Татарстане лишь 11,9% семей относятся к среднему классу

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-12T17:53:57+03:00

В общем же, в России количество таких семей составило 14,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По этому показателю республика расположилась на 38 строчке рейтинга регионов России

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В Татарстане 11,9% семей относятся к среднему классу. По этому показателю республика расположилась на 38 строчке рейтинга регионов России. Соответствующее исследование на основе данных Росстата провело РИА «Рейтинг».

К среднему классу были отнесены те семьи, которые могут купить машину и квартиру в соответствии с количеством членов, а после у них должны остаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.

В общем же, в России количество таких семей составило 14,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU