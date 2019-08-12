В Кировском районе Казани ряд домов почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-12T13:44:07+03:00

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В этот вторник в ряде домов Кировского района Казани будет отключена вода. Краны пересохнут почти на сутки. Это связано с проведением работ на сетях водопровода

Так, с 9.00 13 августа до 6.00 14 августа воду оключат по адресам: улица Алафузова, 9/71, улица Базарная, 7а, Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86/12, Односторонка Гривки, 20, Поперечно-Базарная, 12/86.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU