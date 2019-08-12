Средняя зарплата в Набережных Челнах на 1 июня 2019 года превысила 37 тысяч рублей
За первые полгода в городе было выпущено продукции на 157 миллионов рублей
В марте 2019 года средняя зарплата в городе составляла 36,5 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По информации на 1 июня текущего года средняя зарплата в Набережных Челнах составляет 37 819 рублей. Такую цифру в понедельник, 12 августа, на «деловом понедельнике» в мэрии города назвала заместитель руководителя Исполкома Наталия Кропотова.
Она также отметила, что за последние полгода в татарстанском автограде было выпущено продукции на 157 миллиардов рублей.
Отметим, что в марте текущего года средняя зарплата в Набережных Челнах составляла 36,5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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