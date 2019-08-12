2019-08-12T19:48:09+03:00
Общество

В Чебоксарах злостного должника лишили квартиры

Мужчина не выплатил 1,5 миллиона рублей по взятым кредитам
Лика ИСАЕВА
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Приставы продали квартиру должника с аукционаПриставы продали квартиру должника с аукционаФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Чебоксар получили исполнительные листы в отношении 42-летнего жителя столицы Чувашии. Он набрал кредитов, в том числе и в банках, но деньги не возвращал. В итоге общая сумма долга превысила 1,5 миллионов рублей вместе с исполнительским сбором.

Отдавать его мужчина не спешил. Судебный пристав выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит квартира по улице Болгарстроя в поселке Альгешево.

Недвижимость арестовали, но и тогда мужчина никаких мер для погашения долга не предпринял.

Поэтому эту квартиру передали на оценку, а затем продали с аукциона.

- Денежные средства перечислены взыскателю в счет погашения задолженности, - сообщили судебные приставы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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