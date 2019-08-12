В Чебоксарах злостного должника лишили квартиры
Судебные приставы Чебоксар получили исполнительные листы в отношении 42-летнего жителя столицы Чувашии. Он набрал кредитов, в том числе и в банках, но деньги не возвращал. В итоге общая сумма долга превысила 1,5 миллионов рублей вместе с исполнительским сбором.
Отдавать его мужчина не спешил. Судебный пристав выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит квартира по улице Болгарстроя в поселке Альгешево.
Недвижимость арестовали, но и тогда мужчина никаких мер для погашения долга не предпринял.
Поэтому эту квартиру передали на оценку, а затем продали с аукциона.
- Денежные средства перечислены взыскателю в счет погашения задолженности, - сообщили судебные приставы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU