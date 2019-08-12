2019-08-12T19:37:04+03:00
Экономика

Резиденты ТОСЭР Набережных Челнов в 2019 году пополнили бюджет города на 28,8 миллиона рублей

Это в 1,5 раза больше, чем в первой половине 2018-го, когда город получил 19 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В консолидированный бюджет Татарстана НДФЛ с предприятий был перечислен в размере 117 миллионов рублейВ консолидированный бюджет Татарстана НДФЛ с предприятий был перечислен в размере 117 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Резиденты территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов за первую половину 2019 года выплатили 28,8 миллиона рублей налогов в городскую казну. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2018-го (19 миллионов рублей). Такие цифры были озвучены 12 августа начальником управления финансов Набережных Челнов Ириной Сагидуллиной во время совещания в мэрии города «деловой понедельник».

Она также отметила, что в консолидированный бюджет Татарстана НДФЛ с предприятий ТОСЭР был перечислен в размере 117 миллионов рублей.

- По ряду федеральных налогов они освобождены, но никаких льгот по местным налогам ни у российских, ни у иностранных компаний нет. Все до полной копейки в местный бюджет наши предприятия платят, - подчеркнул мэр города Наиль Магдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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