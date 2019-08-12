В Казани во время пожара на кухне пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-12T12:17:30+03:00

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Пожар на кухне 10-этажного дома произошел 11 августа в 22.53 на улице Глушко в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, в двухкомнатной квартире из-за короткого замыкания начался пожар - горели холодильник и мебель. 64-летняя хозяйка квартиры попыталась самостоятельно потушить огонь, но не смогла.

Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали пострадавшую женщину в ожоговое отделение РКБ. У нее диагностировали 5% ожогов тела, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU