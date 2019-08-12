В Йошкар-Оле почти на неделю перекроют Первомайскую улицу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-12T11:58:02+03:00

Дорогу будут перекрывать не полностью, а участками Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 12 августа, в Йошкар-Оле перекрыли Первомайскую улицу. Ограничение движения всех видов транспорта будет действовать вплоть до пятницы. Причина перекрытия – ремонт дороги.

В частности, с 6.00 12 августа до 6.00 13 августа недоступен будет участок от улицы Кросноармейской до Водопроводной и от улицы Водопроводной до Серова.

С 23.00 13 августа до 6.00 14 августа недоступен будет участок от Ленинского проспекта до улицы Пушкина.

С 6.00 до 23.00 13 августа недоступен будет участок от улицы Пушкина до улицы Кросноармейской.

С 6.00 14 августа до 6.00 15 августа недоступен будет участок от Ленинского проспекта до улицы Герцена.

ИСТОЧНИК KP.RU