Оборот малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах достиг 105 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-12T12:39:09+03:00

В городе сейчас зарегистрировано порядка 28,5 тысяч малых и средних предприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

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В первом полугодии 2019 года оборот малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах вырос до 105 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году. Такие цифры назвала зам руководителя исполкома Наталия Кропотова во время совещания в мэрии города, 12 августа.

Вместе с этим вырос и объем налоговых поступлений малого и среднего бизнеса. Он достиг 620,2 миллионов рублей.

Отметим, что в татарстанском автограде, по данным на начало августа 2019 года, зарегистрировано порядка 28,5 тысяч малых и средних предприятий. 15,9 тысяч из них - индивидуальные предприниматели, а 12,6 тысяч — юридические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU