Оборот малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах достиг 105 миллиардов рублей
Объем их налоговых поступлений составляет порядка 620 миллионов рублей
В городе сейчас зарегистрировано порядка 28,5 тысяч малых и средних предприятийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В первом полугодии 2019 года оборот малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах вырос до 105 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году. Такие цифры назвала зам руководителя исполкома Наталия Кропотова во время совещания в мэрии города, 12 августа.
Вместе с этим вырос и объем налоговых поступлений малого и среднего бизнеса. Он достиг 620,2 миллионов рублей.
Отметим, что в татарстанском автограде, по данным на начало августа 2019 года, зарегистрировано порядка 28,5 тысяч малых и средних предприятий. 15,9 тысяч из них - индивидуальные предприниматели, а 12,6 тысяч — юридические лица.
ИСТОЧНИК KP.RU