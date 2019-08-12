Житель Казани поймал карпа весом 8,5 килограмм и длинной почти метр
Рыбу он назвал в свою честь и отпустил обратно в пруд
Фото: vk.com/id54143789
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Житель Казани Максим Сивец поймал по-настоящему гигантского карпа. Рыбу весом 8,5 килограмм и длинной 90 сантиметров он выловил на соревнованиях в пруду села Бариновка Самарской области.
- Водоем сложный, своеобразный и очень интересный! Собирался уже лет 5. И вот судьба свела на этот дикий, со своим характером водоём! – написал Максим на своей соцстранице.
Карпа он назвал в свою честь Максом и отпустил обратно в пруд.
Команда Максима состояла из двух человек и заняла на соревнованиях второе место.
ИСТОЧНИК KP.RU