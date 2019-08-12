СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-12T10:48:00+03:00

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В понедельник, 13 августа, глава Чувашии Михаил Игнатьев снова ушел в отпуск. В нем он пробудет вплоть до 31 числа. Все это время его обязанности будет исполнять председатель Кабмина республики Иван Моторин.

Напомним, в предыдущем отпуске Михаил Игнатьев был с 19 по 27 июля. Тогда, пресс-служба главы Чувашии сообщала, что он проходил плановое медицинское обследование. Однако, по информации «Комсомолки», 17 июля Игнатьев был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU