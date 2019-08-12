2019-08-12T09:14:54+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Angry birds"

Мероприятие состоится 14 августа в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" в ТЦ "Сувар ПлазеА"
Лика ИСАЕВА
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Комедийный мультфильм выходит на экраны 15 августа. Но жители Казани увидят его на сутки раньше, уже 14 августа.

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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