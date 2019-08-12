В Казани каршеринговый автомобиль насмерть сбил пешехода
Смертельный наезд произошел сегодня ночью 12 августа рано утро в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, на улице Фучика иномарка каршерингового сервиса насмерть сбила пешехода. Приехавшие на место аварии медики констатировали смерть прохожего.
Как рассказал 22-летний водитель "Рено", у него есть свой автомобиль, но он решил опробывать каршеринговый сервис. В тот вечер он отправился в поездку, на одном из перекрестков остановился на "красный" свет светофора. Когда зажегся разрешающий, то тронулся вперед и наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу, но в какой-то момент он остановился и присел на "зебре". Не заметив этого маневра, автолюбитель сбил мужчину.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Казани. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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