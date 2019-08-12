2019-08-12T08:25:36+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах скончался шестимесячный младенец

По предварительным данным, причиной гибели могла стать травма
Лика ИСАЕВА
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Ребенка обнаружили в его кроваткеРебенка обнаружили в его кроваткеФото: Из материалов пресс-службы
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Рано утром - в 4.00, в пятницу, 34-летняя жительница Набережных Челнов подошла к кроватке своего шестимесячного ребенка и обнаружила, что он не дышит. Приехавшим по вызову женщины медикам осталось только констатировать смерть малыша.

По предварительным данным следствия, ребенок получил травму в четверг днем. При каких обстоятельствах - пока неизвестно. К врачам родители младенца не обращались.

Возбуждено ли уголовное дело по факту гибели малыша, пока не сообщается.

Напомним, что 5 августа в Казани обнаружили девятимесячную девочку, скончавшуюся после побоев знакомого матери Олега Е. Он на время следствия отправлен под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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