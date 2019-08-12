В Набережных Челнах скончался шестимесячный младенец
Рано утром - в 4.00, в пятницу, 34-летняя жительница Набережных Челнов подошла к кроватке своего шестимесячного ребенка и обнаружила, что он не дышит. Приехавшим по вызову женщины медикам осталось только констатировать смерть малыша.
По предварительным данным следствия, ребенок получил травму в четверг днем. При каких обстоятельствах - пока неизвестно. К врачам родители младенца не обращались.
Возбуждено ли уголовное дело по факту гибели малыша, пока не сообщается.
Напомним, что 5 августа в Казани обнаружили девятимесячную девочку, скончавшуюся после побоев знакомого матери Олега Е. Он на время следствия отправлен под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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