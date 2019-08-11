2019-08-11T18:21:59+03:00
Происшествия

В Татарстане начались поиски 27-летнего мужчины

Ринат Каримов вышел из дома в Зеленодольске 7 августа и пропал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Зеленодольске начались активные поиски 27-летнего Рината Каримова. Мужчина вышел из своего дома 7 августа и пропал. До сих пор о его местоположении ничего не известно.

Ринат ростом 168 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя спортивная олимпийка, светло-серая футболка, черные спортивные брюки и черно-белые кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Рината, просьба сообщить об этом по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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