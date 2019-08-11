Муфтий Татарстана подарил Рустаму Минниханову экземпляр татарского перевода смыслов Корана

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-11T17:09:45+03:00

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В воскресенье, 11 августа, мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам. В честь этого праздника муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подарил президенту республики Рустаму Минниахнову экземпляр татарского перевода смыслов Корана. Книга была издана Духовным управлением мусульман (ДУМ) региона.

Особенность издания составляет точная передача текста на татарском языке, что позволяет максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника. Кроме того, в книге содержаться комментарии.

- Фундаментальный труд является первым в истории ДУМ РТ собственным переводом смыслов Корана, который будет издан в рамках Года толкования Корана в Татарстане. При подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках, — сообщает пресс-служба духовного управления мусульман республики.

Напомним, Рустам Минниханов побывал на праздничном намазе в Галеевской мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU