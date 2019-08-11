Курбан-байрам-2019 в Набережных Челнах: праздничный намаз в городе посетили 3,4 тысячи человек
Он прошел в 14 мечетях татарстанского автограда
Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов
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В воскресенье, 11 августа, празднуется один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам. В Набережных Челнах праздничный намаз прошел в 14 мечетях. На нем побывали порядка 3,4 тысячи верующих. В их числе был и мэр города Наиль Магдеев. Он посетил мечеть “Нур-Ихлас”, которая находится в 48 комплексе.
Известно, что после Магдеев отправился на место традиционного жертвоприношения, которое расположилось в поселке Сидоровка. Для всех желающих эта площадка будет работать в течение 3 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU