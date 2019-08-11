В начале следующей недели в Татарстане вновь будет холодно

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-11T12:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что потепления в Татарстане ждать пока не стоит. Так, в понедельник, 12 августа, столбики термометров днем будут находиться на отметке между 14 и 16 градусами тепла. Кроме того, в республике возможны дожди и ветер до 20 м/с.

Во вторник, 13 августа, ночью также ожидаются осадки. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Днем воздух прогреется до +19 градусов. Об этом жителей Татарстана предупреждает Гидрометцентр региона.

ИСТОЧНИК KP.RU