В казанском отряде спецназа “Барс” Росгвардии отметили 75-летие образования части
В казанском отряде спецназа “Барс” Росгварии Татарстана отметили 75-летие воинской части 7474. Она была сформирована 8 августа 1944 года в городе Куйбышеве (Самара). В октябре же полк был передислоцирован в Казань. За время существования части более 200 его военнослужащих были удостоены госнаград.
- Воинская часть 7474 внутренних войск МВД, ставшая родоначальницей отдельного отряда специального назначения «Барс» Приволжского округа Росгвардии, была сформирована в тяжелое для страны военное время. Личный состав части всегда отличался особой ответственностью и самоотверженностью при выполнении служебных задач , - отмечают в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
Во время мероприятия ветеранам и ряду военнослужащих части , отличившихся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены памятные знаки, благодарственные письма и ценные подарки. В завершение праздника состоялось возложение гирлянды к монументу спецназовцев, павших при выполнении боевых задач.
Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана
Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана
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