В Татарстане сильный ветер сорвал кровлю с домов
Накануне вечером в селе Курген Балтасинского района сильный ветер сорвал кровлю с домов и сараев.
Это произошло на улице Садовая. Так, у трехквартирного дома площадь разрушений составила 10 квадратных метров, на другом – 25 «квадратов», у третьего (двухквартирного) – 60 квадратных метров. Больше всего от стихии пострадали два сарая – площадь разрушений составила около 300 квадратных метров.
- В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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