В Казани автобус проехал на «красный» и протаранил иномарку: два человека пострадали
Этим утром в Казани на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской автобус на светофоре вылетел на «красный» и протаранил легковой автомобиль CHERI. По предварительным данным, виновник аварии 35-летний водитель автобуса, пассажиры которого не пострадали.
В результате данного ДТП травмы получили водитель и пассажир иномарки. Их госпитализировали.
- У пострадавших зафиксированы ушибы и подозрение на сотрясение мозга, - сообщает ГИБДД Казани.
Фото: ГИБДД Казани
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ИСТОЧНИК KP.RU
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