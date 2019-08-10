2019-08-10T11:28:12+03:00
Происшествия

В Казани автобус проехал на «красный» и протаранил иномарку: два человека пострадали

Травмы получили люди, находившиеся в легковушке [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД КазаниФото: ГИБДД Казани
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Этим утром в Казани на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской автобус на светофоре вылетел на «красный» и протаранил легковой автомобиль CHERI. По предварительным данным, виновник аварии 35-летний водитель автобуса, пассажиры которого не пострадали.

В результате данного ДТП травмы получили водитель и пассажир иномарки. Их госпитализировали.

- У пострадавших зафиксированы ушибы и подозрение на сотрясение мозга, - сообщает ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казани

Фото: ГИБДД Казани

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ИСТОЧНИК KP.RU

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