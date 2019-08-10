2019-08-10T11:10:19+03:00
Общество

Муфтий Татарстана поздравил мусульман республики с наступающим праздником Курбан-байрам-2019

Только в Казани будет работать 16 специальных площадок для совершения жертвоприношения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: dumrt.ruФото: dumrt.ru
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11 августа, в воскресенье, отмечается один из самых почитаемых мусульманских праздника Курбан-байрам. С наступлением которого единоверцев поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

- Курбан-байрам позволяет нам через пожертвования к ближним выразить свою бесконечную любовь к Аллаху. Истинный смысл жертвоприношения кроется не в мясе животного, а в проявлении благочестия, набожности, искренней веры и послушания, в готовности жертвовать своим имуществом ради довольства Создателя. В то же время совершение жертвоприношения стирает границы между богатыми и бедными, скрепляет узы братства и дружбы, сближает и объединяет людей, поскольку в праздничные дни верующие торопятся совершить благие и добрые дела, раздать милостыню и мясо жертвенного животного. Более того, история Курбан-байрама очевидно проявляет, что он ниспослан человечеству как праздник жизни, который учит ценить ее и провозглашает: на Земле не должна проливаться кровь людей! Пусть Всевышний примет все наши благие поступки, увеличит награду за поклонения, ниспошлет Свое прощение и позволит совершать деяния, посредством которых нам будут дарованы Его милость и Рай. С праздником Курбан-байрам! – говорится в обращении муфтия.

Напомним только в Казани будет работать 16 специальных площадок для совершения жертвоприношения. Также в городе запланированы различные, в том числе и семейные, торжества в честь Курбан-байрам-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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