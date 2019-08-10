В Казани водителей-должников навестили на дому

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-10T04:19:06+03:00

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В столице Татарстана прошел совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и УМВД Казани. Цель мероприятия - напомнить о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы, наложенные за правонарушения.

Полицейские навещали вечером квартиры должников. По закону лицо, на которое наложили взыскание, должен заплатить штраф в течение двух месяцев. Некоторые штрафы можно уплатить со скидкой в 50%, если оплачивать их в течение 20 суток со дна наложения. Есть категория граждан, которая и не думает вовсе платить. В отношении их составляются административные протоколы по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", и суд принимает решение о наказании таких "забывчивых" должников - или сумма штрафа удваивается, или административный арест на срок до 15 суток, или 50 часов обязательных работ на пользу общества.

- За 9 августа по линии ГИБДД было доставлено четверо должников, на которых составлено восемь протоколов за уклонение от исполнения административного наказания, - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД Казани Алия Валиева. - Наказание будет назначено судом.

ИСТОЧНИК KP.RU