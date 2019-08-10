МЧС Татарстана: во время церемонии открытия чемпионата Worldskills-2019 на «Казань Арене» будет работать мотогруппа, дежурить катер и вертолет
В МЧС Татарстана на заседании штаба по подготовке к обеспечению безопасности мирового чемпионата по профмастерству Worldskills-2019 стало известно, как и чем она будет гарантирована со стороны ведомства на «Казань Арене» во время церемоний открытия и закрытия.
Так, на стадионе будут дежурить сотрудники Госпожнадзора, выставлены пожарные и аварийно-спасательные автомобили с личным составом, а также мобильные комплексы радиационного и химического мониторинга.
Патрулировать территорию будет специальная мотогруппа. За акваторией реки Казанки проследят катера с сотрудниками ГИМС. Также на многоцелевом катере с медицинским модулем будет нести дежурство группа оперативного реагирования из числа пожарных, спасателей, инспекторов ГИМС и медиков. Кроме того, в готовности в Нижнем Новгороде будет дежурить вертолет с установленным на нем медицинским модулем.
Всего же во время церемоний открытия и закрытия стадионе «Казань Арена» от МЧС Татарстана будет задействовано 87 человек и 15 единиц техники, в том числе 2 мотоцикла и 4 единицы плавсредств.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани»