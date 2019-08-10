Жителей ряда домов Приволжского района Казани почти на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-10T14:09:33+03:00

Отключение связано с проведением работ на сетях

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Жителям ряда домов Приволжского района Казани стоит запастись водой. Ее у них отключат почти на сутки. Это связано с проведением работ на сетях.

Так, с 9.00 12 августа до 6.00 13 августа краны пересохнут по адресам: улица Магистральная, 77, улица Тихорецкая, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 7, 7а, 7б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 9/1, улица Южно-Промышленная, 10.

Также отключение воды коснется и всех домов на улицах Алебастровая и Крутовская (кроме дома №8).

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU