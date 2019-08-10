В эту суббота на набережной казанского озера Кабан пройдет показ мультфильмов под открытым небом

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-10T12:10:02+03:00

Правда, если будет плохая погода, то сеанс отменят

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В эту субботу, 10 августа, вечером в Казани на набережной озера Кабан запланирован бесплатный показ мультфильмов под открытым небом.

Все они татарстанского производства: «Храбрец и Трусишка», «Воробей-хвастун», «Хвосты» и «Ворона и Шмель».

Начало сеанса намечено на 20.30. Правда, если погода будет плохой, то его отменят.

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ИСТОЧНИК KP.RU