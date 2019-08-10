Житель Чувашии, который дважды избил одних и тех же полицейских, получил условный срок
28-летнего жителя города Алатырь признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти.
Так, около 3.00 6 мая текущего года двое полицейских остановили осужденного на улице – тот был пьян. В ответ на требование сотрудников МВД пройти в патрульный автомобиль для доставления в полицию по факту административного нарушения, молодой человек набросился на них. Он сначала избил одного полицейского, а после добрался и до его напарника. Долго бушевать задержанному не пришлось, его довольно быстро скрутили. Но как оказалось, успокаивается он не стал.
Когда его привезли в больницу для медосвидетельствования на состояние опьянения он вновь напал на тех же полицейских и нанес им очередные побои.
- В итоге за применение насилия в отношении представителей власти молодого человека суд приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU