2019-08-10T15:38:32+03:00
Происшествия

Житель Чувашии, который дважды избил одних и тех же полицейских, получил условный срок

Первый раз он напал на них при задержании, а второй уже в больнице
Олег ЛУГОВОЙ
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Молодого человека задержали пьяным на улице.Молодого человека задержали пьяным на улице.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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28-летнего жителя города Алатырь признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Так, около 3.00 6 мая текущего года двое полицейских остановили осужденного на улице – тот был пьян. В ответ на требование сотрудников МВД пройти в патрульный автомобиль для доставления в полицию по факту административного нарушения, молодой человек набросился на них. Он сначала избил одного полицейского, а после добрался и до его напарника. Долго бушевать задержанному не пришлось, его довольно быстро скрутили. Но как оказалось, успокаивается он не стал.

Когда его привезли в больницу для медосвидетельствования на состояние опьянения он вновь напал на тех же полицейских и нанес им очередные побои.

- В итоге за применение насилия в отношении представителей власти молодого человека суд приговорил к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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