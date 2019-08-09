2019-08-09T17:46:45+03:00
Есть работа!

WorldSkills-2019 в Казани: на стадионе репетиции церемонии открытия стартуют с 12 августа

Зрителей, ждет не только 300 танцоров, робот София и звезды эстрады, но и говорящая сцена, а также дополненная реальность
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
Изменить размер текста:

На стадионе «Казань Арена» возведение декораций к церемонии открытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 началось еще в июне. В этом задействованы 600 человек.

Они уже вышли на финишную прямую. Так, с 12 августа на стадионе стартуют репетиции самой церемонии.

Ее режиссером стал Алексей Сеченов, в послужном списке которого работа над шоу для ХХVII Всемирной летней Универсиады, VII Зимних азиатских Олимпийских игр, а также ХVI Чемпионата мира FINA по водным видам спорта.

В этот раз он собирается использовать две новейшие технологии. Одна из них – это создание VR-художниками в онлайн-режиме объемных декораций.

Другая - дополненная реальность. Зрители с помощью мобильного приложения увидят виртуальные объекты, которые в итоге станут частью настоящей реальности.

Центральным же объектом церемонии станет раскрывающаяся сцена, которая даже заговорит.

А 300 артистов танцем расскажут о шести рабочих профессиях. Кроме них, в шоу примут участие единственный в мире робот София, получивший гражданство и паспорт, а также звезды эстрады – Елка, Александр Панайотов, группа Jukebox trio и Ян Гэ.

Напомним, чемпионат WorldSkills-2019 в Казани пройдет с 22 по 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат WorldSkills-2019 в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле во время пожара погиб 30-летний мужчина
В субботу два района Казани на день оставят без света
Более 245 тысяч татарстанцев попали в "черный" список невыездных за границу
День города-2019 в Йошкар-Оле: на празднике приготовят самый большой в Марий Эл чак-чак и эскимо
Татарстанец хотел спастись от паводка с помощью свалки из битых ртутных ламп
Детские клубы Татарстана присоединяются к творческому конкурсу «Наш двор – территория добрососедства»
В Татарстане спасатели искали пенсионера на лодке, а он устал грести, пристал к берегу и пошел пешком
В Казани заключили под стражу подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза
В Татарстане магазины сети "Пятерочка" вынуждены приостановить продажу крепкого спиртного
Организаторы WorldSkills-2019 в Казани купят средства от комаров за 83,6 тысяч рублей
Казанский вертолетный завод за год сократил почти 10% своих сотрудников
В Казани пенсионер-велосипедист с обочины выехал под колеса иномарки и погиб
40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров
Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным
Курбан-байрам-2019 в Казани: автобусы выйдут в рейс уже с 3.00
Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике