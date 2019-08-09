WorldSkills-2019 в Казани: на стадионе репетиции церемонии открытия стартуют с 12 августа

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-09T17:46:45+03:00

Зрителей, ждет не только 300 танцоров, робот София и звезды эстрады, но и говорящая сцена, а также дополненная реальность

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На стадионе «Казань Арена» возведение декораций к церемонии открытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 началось еще в июне. В этом задействованы 600 человек.

Они уже вышли на финишную прямую. Так, с 12 августа на стадионе стартуют репетиции самой церемонии.

Ее режиссером стал Алексей Сеченов, в послужном списке которого работа над шоу для ХХVII Всемирной летней Универсиады, VII Зимних азиатских Олимпийских игр, а также ХVI Чемпионата мира FINA по водным видам спорта.

В этот раз он собирается использовать две новейшие технологии. Одна из них – это создание VR-художниками в онлайн-режиме объемных декораций.

Другая - дополненная реальность. Зрители с помощью мобильного приложения увидят виртуальные объекты, которые в итоге станут частью настоящей реальности.

Центральным же объектом церемонии станет раскрывающаяся сцена, которая даже заговорит.

А 300 артистов танцем расскажут о шести рабочих профессиях. Кроме них, в шоу примут участие единственный в мире робот София, получивший гражданство и паспорт, а также звезды эстрады – Елка, Александр Панайотов, группа Jukebox trio и Ян Гэ.

Напомним, чемпионат WorldSkills-2019 в Казани пройдет с 22 по 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU