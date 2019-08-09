В Йошкар-Оле во время пожара погиб 30-летний мужчина

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-09T18:53:16+03:00

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Огонь и дым в домохозяйстве жителя частного дома на улице Зои Космодемьянской в Йошкар-Оле в 11.00 в пятницу, 9 августа, заметил сосед. Мужчина сразу вызвал пожарных и сам попытался тушить строение.

Приехавшим пожарным он рассказал, что в доме находится 30-летний хозяин. В это время дом уже был полностью охвачен огнем. Пожарные попытались отстоять соседние дома и сараи.

- Во время тушения огня в одной из комнат обнаружили тело хозяина, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Причины возгорания и гибели человека выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU