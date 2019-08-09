Детские клубы Татарстана присоединяются к творческому конкурсу «Наш двор – территория добрососедства»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-09T17:07:33+03:00

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В четверг, 8 августа, в казанском сквере «Счастливое детство» воспитанники детских клубов «Пазлы», «Алиса», «Лимонад», «Арабеска» и «Иволга» собрались, чтобы вместе порисовать. Свои рисунки дети решили послать на конкурс «Наш двор – территория добрососедства», который проходит сейчас по всей республике. Цель конкурса – в преддверии начала реализации большой республиканской программы по ремонту придомовых территорий помочь создать Стандарт татарстанского двора.

Президент РТ Рустам Минниханов дал задание правительству готовить программу по благоустройству и ремонту дворов. Одновременно он поручил обсудить с жителями проект Стандарта татарстанского двора – чтобы ремонт дворов был реализован с учетом пожеланий татарстанцев.

Пока взрослые разговаривают про «скучные» парковки, проезды и раздельный сбор мусора, главные завсегдатаи дворов – подростки и дети – также включились в дискуссию. По инициативе группы общественных объединений в Татарстане стартовал творческий конкурс «Наш двор – территория добрососедства», принять участие в котором могут все желающие. Номинации на любой вкус: «Рисунок», «Фотография», «Видеоролик». Темой работ могут стать зарисовки о жизни родного двора, о хороших соседях и известных людях, живущих в соседнем подъезде, о том, как может выглядеть идеальный татарстанский дворик.

– Конечно, главные участники конкурса – дети. Они – самые активные жители во дворах. И конкурс «Наш двор - Территория добрососедства» позволит учесть их мнение в проекте Стандарта татарстанского двора, увидеть дворы глазами подростков, – отмечает руководитель локации «Лимонад» муниципального учреждения «Подросток» Наталия Мамаева.

Фото: Из материалов пресс-службы

В четверг, 8 августа в казанском сквере «Счастливое детство – Бэхетле балачак» подростки клубов «Лимонад», «Арабески», «Иволга», «Алиса» и «Пазлы» собрались, чтобы на свежем воздухе заняться творчеством. Юная местная жительница Ильяна, к примеру, отметила: «Хочу, чтобы в моем дворе было больше качелей. Потому что сейчас, чтобы покататься, часто надо ждать. На качелях скапливается очередь. Было бы хорошо, если бы качелей стало больше».

Фото: Из материалов пресс-службы

Все детские работы были организаторы сфотографировали. Снимки отправятся на почту конкурса NACHDVOR.RT@YANDEX.RU. А сами работы остаются у детей.

– На День республики наши воспитанники подарят эти рисунки и открытки соседям, – отметила руководитель клуба «Пазлы» Жанна Гаецкая.

Фото: Из материалов пресс-службы

В эти дни детские клубы по всей республике подключаются к творческому конкурсу – ведь республиканская программа по ремонту дворов будет проходить во всех муниципальных районах и городах Татарстана.

– Это правильно, что детям дали слово, – считает председатель региональной общественной организации «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова. – Это не только позволит учесть в Стандарте двора мнение юных жильцов, но и воспитать в них понимание, что благополучие двора зависит от жителей: там, где люди живут дружно, вместе выходят на субботники – не по указке, а сами – удается сберечь красоту и создать во дворе уникальную атмосферу добрососедства.

ИСТОЧНИК KP.RU