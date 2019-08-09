В Нижнекамске началась полная реконструкция улицы Чистопольской

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-09T19:19:43+03:00

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В пятницу, 9 августа, в Нижнекамске начался масштабный ремонт улицы Чистопольской. Участок протяженностью 5,1 километров будет полностью реконструирован за 324,8 миллионов рублей. Известно, что 172 миллиона из этой суммы выделил Фонд развития моногородов России, а оставшиеся деньги были взяты из бюджета Татарстана.

- На одних участках дорожники занимаются расширением полотна, на других – ведется работа по подготовке укладки асфальта. Кроме этого, специалисты выполняют работы, связанные с санитарной обрезкой деревьев, - сообщает пресс-служба города.

На обновленной улице появится освещение, которого раньше не было.

ИСТОЧНИК KP.RU