2019-08-09T18:28:06+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели искали пенсионера на лодке, а он устал грести, пристал к берегу и пошел пешком

На помощь позвали соседи, когда мужчина долго не возвращался
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пенсионера нашли лишь ночью.Пенсионера нашли лишь ночью.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

8 августа в службу "112" позвонил житель Набережных Челнов и рассказал, что его с семьей вез в СНТ "Бережок" на реке Кама, на резиновой лодке вез сосед-пенсионер. В пути у них закончился бензин, и лодочник высадил пассажиров в километре от пункта назначения. Сам же пенсионер на лодке пошел вверх по течению на веслах.

Спустя длительное время ожидания дачник обеспокоился отсутствием соседа, и позвонил в службу "112".

На место выехали спасатели. Искали мужчину с 22.55 в четверг, 8 августа, и нашли только в 0.50 9 августа. Сначала обнаружили на берегу лодку, а ее владельца разыскали вблизи СНТ "Бережок". Он объяснил, что устал грести, оставил лодку на берегу и пошел пешком.

- В медицинской помощи пенсионер не нуждался, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле во время пожара погиб 30-летний мужчина
В субботу два района Казани на день оставят без света
Более 245 тысяч татарстанцев попали в "черный" список невыездных за границу
День города-2019 в Йошкар-Оле: на празднике приготовят самый большой в Марий Эл чак-чак и эскимо
WorldSkills-2019 в Казани: на стадионе репетиции церемонии открытия стартуют с 12 августа
Татарстанец хотел спастись от паводка с помощью свалки из битых ртутных ламп
Детские клубы Татарстана присоединяются к творческому конкурсу «Наш двор – территория добрососедства»
В Казани заключили под стражу подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза
В Татарстане магазины сети "Пятерочка" вынуждены приостановить продажу крепкого спиртного
Организаторы WorldSkills-2019 в Казани купят средства от комаров за 83,6 тысяч рублей
Казанский вертолетный завод за год сократил почти 10% своих сотрудников
В Казани пенсионер-велосипедист с обочины выехал под колеса иномарки и погиб
40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров
Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным
Курбан-байрам-2019 в Казани: автобусы выйдут в рейс уже с 3.00
Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике