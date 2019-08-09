В Татарстане спасатели искали пенсионера на лодке, а он устал грести, пристал к берегу и пошел пешком
8 августа в службу "112" позвонил житель Набережных Челнов и рассказал, что его с семьей вез в СНТ "Бережок" на реке Кама, на резиновой лодке вез сосед-пенсионер. В пути у них закончился бензин, и лодочник высадил пассажиров в километре от пункта назначения. Сам же пенсионер на лодке пошел вверх по течению на веслах.
Спустя длительное время ожидания дачник обеспокоился отсутствием соседа, и позвонил в службу "112".
На место выехали спасатели. Искали мужчину с 22.55 в четверг, 8 августа, и нашли только в 0.50 9 августа. Сначала обнаружили на берегу лодку, а ее владельца разыскали вблизи СНТ "Бережок". Он объяснил, что устал грести, оставил лодку на берегу и пошел пешком.
- В медицинской помощи пенсионер не нуждался, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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