В Казани заключили под стражу подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-09T16:26:16+03:00

Мужчина скрылся, но его нашли и задержали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В эту пятницу, 9 августа, в Казани суд постановил на время следствия отправить 48-летнего горожанина в камеру СИЗО. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в рамках расследования уголовного дела об убийстве 9-месячной девочки.

Напомним, 5 августа в квартире на улице Фаттаха подозреваемый находился в гостях у своей знакомой. Женщина попросила мужчину посидеть с ее маленькой дочкой, пока она сходит в магазин.

Вернувшись, она заметила на ребенке ссадины и ушибы. Знакомый сказал, что девочка капризничала и он ее успокаивал. Спустя несколько часов, как мужчина ушел, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы.

Того самого знакомого нашли и задержали в казанском ЖК «Салават Купере».

- Мужчина свою причастность к совершению преступления признал полностью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU