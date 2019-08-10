2019-08-10T17:09:07+03:00
Общество

Кинотеатр в Чебоксарах оказался малодоступным для инвалидов

Фирму привлекли к административной ответственности
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Чебоксарах кинотеатр в торговом центре по адресу: Президентский бульвар, 20, проверила прокуратура. Она выявила, что «Киногалактика» малодоступна для инвалидов и обнаружила ряд нарушений требований законодательства об их социальной защите.

В частности:

- при входе в кинотеатр отсутствует информационная тактильная мнемосхема

- на участках пола коммуникационных путей отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели;

- отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, которые должны обеспечивать визуальную, звуковую, радио и тактильную информацию, и сигнализацию, обеспечивать указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги, надежную ориентацию в пространстве, своевременное предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях, о расположении путей эвакуации;

- двери в кинозалы и эвакуационных выходов не приспособленные для нормального передвижения инвалидов-колясочников;

- в кинозалах на лестничном марше отсутствует пандус, либо подъемное устройство;

- в кинозалах отсутствуют места, выделенные для размещения инвалида на кресле-коляске;

- в кинозалах отсутствуют комплекты оборудования для обеспечения скрытого тифлокомментирования и субтитрирования при показе кинофильмов.

В связи с этим, кинотеатр «Киногалактика» привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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