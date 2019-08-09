В Татарстане магазины сети "Пятерочка" вынуждены приостановить продажу крепкого спиртного

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-09T15:29:29+03:00

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Прилавки и стеллажи с бутылками алкоголя в сети магазинов ритейлера Х5 - ООО "Агроторг" закрыты лентами или занавесками. Висят и объявления: «В нашем магазине ограничена продажа крепкого алкоголя. Приносим свои извинения. Администрация»

Дело в том, что теперь они не могут продавать спиртное. Лицензию компании на продажу алкоголя приостановили на неопределенный срок.

По предварительным данным, это произошло из-за грубого нарушения правил торговли: в одном из магазинов бутылку спиртного продали несовершеннолетнему. В результате Госалкогольинспекция Татарстана вынесла решение о приостановлении продажи спиртного для всех магазинов данной сети на территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU