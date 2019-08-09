2019-08-09T18:18:18+03:00
Общество

Более 245 тысяч татарстанцев попали в "черный" список невыездных за границу

Судебные приставы республики провели очередной рейд в аэропорту Казани
Лика ИСАЕВА
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Приставы провели акцию в аэропортуПриставы провели акцию в аэропортуФото: Из материалов пресс-службы
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В аэропорту Казани прошла очередная акция судебных приставов "Узнай о своих долгах". Пассажиров и гостей воздушной гавани пригласили проверить наличие неоплаченных долгов. Дело в том, что сейчас из-за них в отпуск за границу не могут выехать более 245 тысяч татарстанцев, сообщили в пресс-службе УФССП республики.

Приставам помогали сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Все посетители аэропорта смогли проверить себя на наличие долгов, а также узнали, как можно самостоятельно проверить и оплатить их. Можно было также уточнить, нет ли твоей фамилии среди тех, кто попал в "черный" список невыездных.

Кроме того, приставы рассказали, какие принудительные меры они используют в отношении злостных должников.

СПРАВКА КП

В настоящее время Татарстан по росту количества невыездных должников находится на втором месте после Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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