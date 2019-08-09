В Казани пенсионер-велосипедист с обочины выехал под колеса иномарки и погиб
Смертельное ДТП произошла на улице Шоссейной в поселке Борисоглебское в столице Татарстана 9 августа рано утром. 73-летний велосипедист ехал по обочине, в какой-то момент он выехал на дорогу. В этот момент там двигалась иномарка "Ниссан". Появление велосипедиста оказалось для водителя неожиданным, и он не успел затормозить.
Пенсионер ударился головой о лобовое стекло иномарки, и травма оказалась смертельной, он погиб на месте. Велосипед отлетел в кусты.
С места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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