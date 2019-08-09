2019-08-09T14:26:22+03:00
Происшествия

В Казани пенсионер-велосипедист с обочины выехал под колеса иномарки и погиб

Травмы, который получил 73-летний мужчина, оказались несовместимы с жизнью [фото]
Лика ИСАЕВА
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Велосипедист вылетел перед иномаркойВелосипедист вылетел перед иномаркойФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельное ДТП произошла на улице Шоссейной в поселке Борисоглебское в столице Татарстана 9 августа рано утром. 73-летний велосипедист ехал по обочине, в какой-то момент он выехал на дорогу. В этот момент там двигалась иномарка "Ниссан". Появление велосипедиста оказалось для водителя неожиданным, и он не успел затормозить.

Пенсионер ударился головой о лобовое стекло иномарки, и травма оказалась смертельной, он погиб на месте. Велосипед отлетел в кусты.

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

С места происшествияФото: Из материалов пресс-службы

- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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