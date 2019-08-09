2019-08-09T14:07:36+03:00
Происшествия

40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров

Всего перед законом за продажу контрафактной выпивки по низким ценам восемь человек [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Восемь участников преступной группы, которая занималась изготовлением суррогата и его продажей, вскоре окажутся на скамье подсудимых.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году в Чебоксарах 47-летний горожанин организовал подпольный цех, где создал производство самопальной выпивки.

Одному ему видимо заниматься бутлегерством было не с руки, и он привлек в этот «бизнес» родственников и знакомых.

Тогда дело пошло – 40 ящиков в день. Злоумышленники смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками, разливали по бутылкам и наклеивали на них этикетки известных брендов. Продавали суррогат различным торговым точкам, расположенных не только в Чувашии, но в Марий Эл.

Когда бутлегеров накрыли полицейские, то в ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 5 000 литров спиртного, оборудование для розлива и пустые бутылки с поддельными акцизными марками.

40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров. Автор: МВД Чувашии.

- По предварительным данным, доход от продажи суррогата мог составить более 1,5 миллиона рублей. Расследование завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в МВД Чувашии.

Все обвиняемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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