СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-09T14:07:36+03:00

Всего перед законом за продажу контрафактной выпивки по низким ценам восемь человек [видео]

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Восемь участников преступной группы, которая занималась изготовлением суррогата и его продажей, вскоре окажутся на скамье подсудимых.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году в Чебоксарах 47-летний горожанин организовал подпольный цех, где создал производство самопальной выпивки.

Одному ему видимо заниматься бутлегерством было не с руки, и он привлек в этот «бизнес» родственников и знакомых.

Тогда дело пошло – 40 ящиков в день. Злоумышленники смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками, разливали по бутылкам и наклеивали на них этикетки известных брендов. Продавали суррогат различным торговым точкам, расположенных не только в Чувашии, но в Марий Эл.

Когда бутлегеров накрыли полицейские, то в ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 5 000 литров спиртного, оборудование для розлива и пустые бутылки с поддельными акцизными марками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/725067" frameborder="0"></iframe> 40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров. Автор: МВД Чувашии.

- По предварительным данным, доход от продажи суррогата мог составить более 1,5 миллиона рублей. Расследование завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в МВД Чувашии.

Все обвиняемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU