40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров
Восемь участников преступной группы, которая занималась изготовлением суррогата и его продажей, вскоре окажутся на скамье подсудимых.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году в Чебоксарах 47-летний горожанин организовал подпольный цех, где создал производство самопальной выпивки.
Одному ему видимо заниматься бутлегерством было не с руки, и он привлек в этот «бизнес» родственников и знакомых.
Тогда дело пошло – 40 ящиков в день. Злоумышленники смешивали спирт с водой, красителями и вкусовыми добавками, разливали по бутылкам и наклеивали на них этикетки известных брендов. Продавали суррогат различным торговым точкам, расположенных не только в Чувашии, но в Марий Эл.
Когда бутлегеров накрыли полицейские, то в ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 5 000 литров спиртного, оборудование для розлива и пустые бутылки с поддельными акцизными марками.
40 ящиков в день и 5 000 литров спиртного: в Чувашии будут судить семью бутлегеров. Автор: МВД Чувашии.
- По предварительным данным, доход от продажи суррогата мог составить более 1,5 миллиона рублей. Расследование завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в МВД Чувашии.
Все обвиняемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU