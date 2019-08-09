2019-08-09T13:02:57+03:00
Происшествия

Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка

Он подобрал девушку на дороге, а после того как надругался над ней, высадил
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Утверждается, что водитель надругался над несовершеннолетней пассажиркой и высадил ее на дороге.Утверждается, что водитель надругался над несовершеннолетней пассажиркой и высадил ее на дороге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В изнасиловании несовершеннолетней обвиняют 54-летнего водителя автобуса из Моркинского района Марий Эл.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 мая этого года, ведя пустой автобус «ПАЗ 32054», мужчина увидел идущую по дороге 16-летнюю девушку. Он остановился и впустил подростка в салон.

Далее, уже в пути, он предложил расплатиться пассажирке за проезд сексом, девушка отказалась и сообщила, что она вообще-то еще подросток.

Тем не менее водителя автобуса это не остановило. По версии, следствия он изнасиловал девушку, после высадил на дороге.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике
В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа
В Чувашии участковый смог в одиночку отыскать в лесу трех заблудившихся женщин
В Казани трамвай слетел с рельс и перегородил проезд машинам
В Аксубаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан
В Татарстане пьяный водитель вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста
Массовая авария на трассе М7 в Чувашии попала на видео
В Татарстане в честь Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Казани байкер насмерть сбил пешехода-нарушителя
В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии
Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам
Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты
Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров
В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины
Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро
При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица
К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1