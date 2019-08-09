Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
В изнасиловании несовершеннолетней обвиняют 54-летнего водителя автобуса из Моркинского района Марий Эл.
Как следует из материалов уголовного дела, 10 мая этого года, ведя пустой автобус «ПАЗ 32054», мужчина увидел идущую по дороге 16-летнюю девушку. Он остановился и впустил подростка в салон.
Далее, уже в пути, он предложил расплатиться пассажирке за проезд сексом, девушка отказалась и сообщила, что она вообще-то еще подросток.
Тем не менее водителя автобуса это не остановило. По версии, следствия он изнасиловал девушку, после высадил на дороге.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU