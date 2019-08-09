Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-09T13:02:57+03:00

Утверждается, что водитель надругался над несовершеннолетней пассажиркой и высадил ее на дороге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он подобрал девушку на дороге, а после того как надругался над ней, высадил

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В изнасиловании несовершеннолетней обвиняют 54-летнего водителя автобуса из Моркинского района Марий Эл.

Как следует из материалов уголовного дела, 10 мая этого года, ведя пустой автобус «ПАЗ 32054», мужчина увидел идущую по дороге 16-летнюю девушку. Он остановился и впустил подростка в салон.

Далее, уже в пути, он предложил расплатиться пассажирке за проезд сексом, девушка отказалась и сообщила, что она вообще-то еще подросток.

Тем не менее водителя автобуса это не остановило. По версии, следствия он изнасиловал девушку, после высадил на дороге.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU