Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-09T14:23:43+03:00

Их встреча, по его словам, была очень душевной и значимой

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Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев признался, что имеет доверительные отношения с Президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они сложились уже при первой их встрече в июле 1999 года. Тогда Путин в Казань еще в должности руководителя ФСБ. Рассказал Шаймиев РИА Новости.

Тогда он и Путин общались в неформальной обстановке. Основной темой разговора тогда стала обстановка в стране и ее дальнейшее развитие. В своем интервью Минтимер Шаймиев признался, что еще тогда он понял, что Путин многие вещи знает непосредственно от действующего тогда Президента России Бориса Ельцина.

Шаймиев отмечает, что та встреча с Путиным была очень душевной и значимой для них обоих. На прощание тогда он преподнес будущему главе государства в подарок командирские часы Чистопольского завода.

ИСТОЧНИК KP.RU