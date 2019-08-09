Курбан-байрам-2019 в Казани: автобусы выйдут в рейс уже с 3.00
В это воскресенье, 11 августа, отмечается один из самых главных мусульманских праздников - Курбан-байрам-2019. Напомним, в Казани для жертвоприношений в этот день будут работать 16 специальных площадок.
Праздничные молитвы в городских мечетях запланированы на 4.00. Именно поэтому власти столицы Татарстана приняли решение начать работу автобусов уже в 3.00. Чтобы верующие горожане смогли вовремя попасть в мечети.
Так, их будут перевозить автобусы №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 71, 74, 75, 89 и 91, а также троллейбусы №№1, 2 и 12.
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ИСТОЧНИК KP.RU