2019-08-09T12:24:25+03:00
Общество

Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем

Сотрудники городского ЗАГСа подвели итоги прошлой недели
Олег ЛУГОВОЙ
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С 29 июля по 4 августа в столице Татарстана зарегистрировано рождение 427 детей.С 29 июля по 4 августа в столице Татарстана зарегистрировано рождение 427 детей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно данным специалистов казанского ЗАГСа на прошлой неделе – с 29 июля по 4 августа, в столице Татарстана зарегистрировано рождение 427 детей. При этом 225 из них – это мальчики, а 202 – девочки.

При составлении традиционного для Казани рейтинга самых популярных и самых редких имен, которыми горожане нарекают своих новорожденных детей, выяснилось, что на прошлой неделе чаще всего использовали имена: Амир, Амина, Ранель, Амелия, Александр, Илья, Ралина, Аяз, Булат, Дамир и Софья.

В список же самых редких по итогам прошлой недели вошли: Эллада, Илария, Захар, Ян, Ростислав, Серафима, Всеволод, Роксалана, Ария, Алим и Евсей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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