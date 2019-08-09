22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-09T12:02:49+03:00

Будучи еще подростком, один из осужденных затеял ссору с незнакомым мужчиной в ночном кафе. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На момент оглашения приговора первый из них уже достиг совершеннолетнего возраста

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Двое молодых людей из Новочебоксарска в возрасте 18-ти и 19-ти лет были признаны виновными в жестоком убийстве совершенно незнакомого им мужчины.

Как было доказано в Верховном суде Чувашии, в ночь на 15 сентября прошлого года тогда еще 17-летний фигурант уголовного дела находился в одном из кафе на улице Молодежная. Там он повздорил с ранее незнакомым ему 28-летним горожанином.

Оппоненты вышли из заведения на улицу, чтобы разобраться между собой. Подросток накинулся на мужчину, повалил его на землю и избил. После этого забрал у него смартфон и деньги – всего на общую сумму около 10 тысяч рублей.

Далее, чтобы потерпевший не пошел сразу в полицию, парень со своим 19-летним другом снова избили его. Причем жестоко. Помимо нанесения других серьезных травм, мужчине еще и проломили голову. Молодчики скрылись, а потерпевший вскоре скончался на месте происшествия. Злоумышленников после обнаружения тела задержали в кратчайшие сроки.

При расследовании убийства, выяснилось, что младший из них до этого еще и размахивал ножом перед своей 36-летней родственницей, угрожая ее убить или порезать.

- В итоге суд приговорил его (к этому моменту молодому человеку уже исполнилось 18 лет) к 9,5 годам колонии общего режима, а его 19-летнего подельника к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU